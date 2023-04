Los cambios deberán ser implementados por las aplicaciones hasta principios de 2024. En caso de no cumplir con esta condición, serán eliminadas de la tienda de Android.

Redacción.- En la gran mayoría de casos, las aplicaciones que se encuentran en las tiendas virtuales pueden solicitar acceso a una gran variedad de información. Esto no solo permite que estos programas ofrezcan una mejor calidad en sus servicios, sino que también les permite conocer más sobre el perfil del usuario sobre sus costumbres de consumo dentro de la plataforma.

Un problema que puede surgir es que los datos a los que tienen acceso, debido a que se abrió una cuenta y un perfil vinculado a un correo electrónico, no pueden borrarse pues la aplicación no lo permite. Esto, además de representar un riesgo para la privacidad de los usuarios que han decidido eliminar sus cuentas, también permite que los creadores de las aplicaciones sigan teniendo acceso a esa información pese a que las personas ya no usen esas plataformas.

Es por ello que Google, como parte de sus intentos por reforzar la privacidad de los usuarios en la tienda de aplicaciones de Android, indicó a todos los desarrolladores que hayan publicado sus productos en Play Store que permitan la eliminación de datos personales siempre que un usuario lo solicite.

Aunque algunas ya ofrecían esta opción, otras no lo permitían y serán ellas las que tendrán que cambiar sus políticas si desean seguir publicando las aplicaciones que deseen en Google Play Store. Según la compañía, los usuarios deben tener el control sobre sus datos, incluidos aquellos a los que han cedido el acceso a las plataformas que han instalado en sus celulares y tabletas.

Según la página web de desarrolladores de Android, no solo se tendrá que ofrecer a cada usuario la opción de eliminar sus datos, sino que el proceso deberá ser fácil para las personas. Actualmente Google Play Store solo indica que es posible, pero no ofrece información sobre cómo iniciar el proceso. Con la nueva indicación establecida por la compañía, los usuarios también podrán encontrar un acceso directo a la web de la aplicación desde la cual podrán iniciar el borrado de sus datos.

“Este requisito en la web, que estará vinculado a un formulario de Seguridad de datos, es especialmente importante para que un usuario pueda solicitar la eliminación de una cuenta y sus datos sin tener que reinstalar una aplicación”, afirmó Google en una publicación de su página web.

Los cambios deberán ser implementados por las aplicaciones hasta principios de 2024. En caso de no cumplir con esta condición, serán eliminadas de la tienda de Android.

Seguridad de datos en Google Play Store

En la actualidad, Google Play Store ofrece información a los usuarios sobre qué datos son accesibles para las empresas desarrolladoras, además de cómo gestionan estos accesos. En la sección “Prácticas de seguridad” que se encuentra presente en cada página de aplicaciones en la tienda, se hará referencia al encriptado de datos y su eliminación a pedido de las personas.

El encriptado implica que la transferencia de datos, desde el dispositivo en el que se ha instalado la aplicación hasta los servidores de la compañía desarrolladora, se ha realizado de forma segura y que un cibercriminal no podrá tener acceso a ellos al interceptarlos.

Por otro lado, Google Play Store también indicará si los usuarios son capaces de solicitar que los datos extraídos de sus dispositivos sean eliminados y, por lo tanto, asegurarse de que la empresa no pueda acceder a ellos, incluso luego de haber cerrado su cuenta y desinstalado la plataforma.

En caso de que la aplicación no ofrezca ninguna de ambas características (datos no encriptados e imposibilidad de borrar la información), esto significa que la información de las personas se ve comprometida y se corre el riesgo de perder el control de los datos que se han recogido. Estas plataformas no son seguras y las personas pueden ser vulnerables ante posibles ciberataques a las empresas desarrolladoras.