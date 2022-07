Sin embargo, hasta el momento la compañía no se ha pronunciado al respecto. Y es que sus otras plataformas (WhatsApp y Facebook) no tuvieron ningún reporte.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La plataforma digital Instagram, propiedad de Meta, volvió a tener una caída mundial de sus servicios la tarde de este jueves.

Según el sitio DownDetector, millones de usuarios comenzaron a reportar fallas en la red social desde las 14:50 horas tiempo de México.

En dicho país, el 71% ha registrado problemas al cargar el muro inicial o perfiles, el 22% a la hora de iniciar sesión y solo 7% en la app móvil. Mientras que en Estados Unidos, 93% ha señalado fallas en la app, 5% en iniciar sesión y 2% en la versión web.

“A mi me falla la app, la abro y se cierra automáticamente”, “¿Alguien ya resolvió lo de los DM’s? No me deja enviar ni recibirlos, y no se actualiza”, “Estoy en Paraguay y el mío no funciona”, “Mi aplicación de Instagram sigue fallando. Intenté borrar el caché y reinicié mi teléfono, pero no funcionó”, se lee en el foro de DownDetector.

Este redactor de Infobae pudo iniciar sesión, actualizar el feed, e incluso, publicar y mandar mensaje sin ningún contratiempo.

El mapa de fallos se concentra en México en la CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida y Tijuana. A su vez, en EEUU en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Aunque varios de los reportes también están ubicados en Europa del Este.

Pasadas las 16:20 horas, los reportes por fallas comenzaron a disminuir considerablemente.

Cabe recordar que hace unas semanas, Instagram experimentó algunos problemas con la carga de sus IG Stories, pero este detalle fue resuelto después de algunas horas.

Tampoco fue un buen jueves para Twitter, pues horas antes que lo de Instagram, presentó errores de carga y solo se podía leer el tradicional “Ha ocurrido un problema”.

Por otra parte, alrededor de un 40% de los usuarios adolescentes prefiere plataformas como TikTok o Instagram para realizar búsquedas, en lugar de hacerlas a través del buscador de Google.

Es una de las conclusiones a las que ha llegado Google en una encuesta realizada a usuarios estadounidenses de entre 18 y 24 años (Generación Z), y que recientemente mencionó el vicepresidente Prabhakar Raghavan durante la conferencia Brainstorm Tech.

El directivo insiste en que esto se debe, principalmente, al cambio en la forma de consumir contenido por parte de las generaciones más jóvenes, teniendo en cuenta que son nativas digitales y están acostumbradas a formatos audiovisuales.

“Un 40 por ciento de los jóvenes, cuando buscan un sitio dónde comer, no van a Google Maps o a la búsqueda. Van a TikTok o a Instagram. Este proceso comienza de formas distintas a las de antes, con con formatos visuales”, comentó Raghavan para Fortune.