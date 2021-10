No solo las redes sociales fueron las afectadas, los blogs oficiales de este gigante del internet también presentan fallas en sus servicios.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Este 4 de octubre Facebook Inc. reportó una caída generalizada en los servicios de sus plataformas virtuales, siendo WhatsApp, Instagram y su red principal, también llamada Facebook, las que más preocupación han causado entre los internautas.

Teniendo en cuenta este inconveniente, la empresa liderada porMark Zuckerberg, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en la que además de ofrecer disculpas a todos sus usuarios también, aseguró que sus técnicos ya se encuentran en la búsqueda de una solución a este inconveniente que ya afecta a gran parte del planeta.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, indicó Facebook.

Y aunque en redes sociales se sigue esperando más respuestas de la compañía, ya que muchas empresas y multinacionales trabajan con las redes de Facebook, en Twitter siguen publicando análisis como el siguiente:

De acuerdo con el portal especializado Check Host, la caída de la ‘suite’ de Facebook es generalizada en los principales países del mundo como Estados Unidos, Francia, Canadá, Australia y Gran Bretaña, siendo Irán el único que no muestra fallos en estos servicios.

Por su parte, Downdetector, página que registra las críticas de los internautas cuando se presenta una falla en este tipo de plataformas en la web, aseguró que son más de 45 países en los que se han registrado inconvenientes.

¿Por qué son las fallas?

Aunque otros servicios de Facebook como su aplicación de mensajería Messenger o su plataforma de realidad virtual Oculus también presentan fallas en su funcionamiento, lo cierto es que WhatsApp, Instagram y Facebook son las plataformas sobre las que los usuarios han registrado más comentarios en internet.

Algunos expertos han decidido plantear sus teorías alrededor de esta problemática que afecta de forma considerable el uso de las redes sociales. Por ejemplo, Jane Manchun Wong, experta en desarrollo y programación web, ha indicado que lo más probable es que la falla en la conectividad se deba a “un problema en los DNS” que no solo afecta a los internautas de distintas partes del mundo sino también a los empleados de Facebook y sus aplicaciones afiliadas.

El mismo análisis es el que se atrevió a dar el programador conocido como @Phineyes, quien dice que al parecer “los DNS autorizados han sido retirados del BGP DFZ”, razón por la cual “no existe un camino inmediato para que los routers puedan acceder a los servidores de las direcciones IP de Facebook”.

Cabe recordar que el DNS es un sistema virtual que se encarga de tomar las IP (dirección única con base en números y puntos con la que se puede identificar un dispositivo en internet) y traducirlas en las direcciones web, o enlaces, tal como se conocen.

Otros fallos en 2021

Sin embargo, esta no ha sido la primera gran caída de plataformas web que se ha informado este año, teniendo en cuenta que al menos dos grandes problemas se vivieron entre junio y julio con Akamai y Fastly como protagonistas.

El primero fue el de la red de distribución de contenidos Fastly, que el pasado 8 de junio afectó de forma directa a miles de páginas web que dependen de sus servicios como Amazon, The New York Times, Twitch y Reddit. En esa ocasión, el problema mantuvo fuera de línea a las plataformas adscritas a Fastly por cerca de una hora y de acuerdo a la empresa el fallo fue consecuencia de una mala práctica de un usuario que activó un error dentro de un programa informático de dicha plataforma.