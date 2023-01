73 de las 100 principales empresas del sector reportaron un crecimiento de las ventas durante el año fiscal 2021, revela informe de Deloitte.

SANTO DOMINGO.- Las 100 principales empresas de artículos de lujo del mundo generaron ingresos por alrededor de 305 mil millones de dólares durante el año fiscal 2021, representando un aumento del 21.5%, según la edición 2022 del informe Potencias Globales de Artículos de Lujo, elaborado por Deloitte Global.

A medida que los impactos derivados de la pandemia de COVID-19 disminuyen, las empresas de artículos de lujo tienen frente a sí nuevas oportunidades que surgen de la "transición verde" y del progreso hacia una economía circular.

Adicionalmente, la revolución digital en curso del metaverso y la Web3 están impulsando la innovación y la disrupción en la industria del lujo. ¿De qué forma? El metaverso está presentando a las empresas de lujo una oportunidad sin precedentes para reinventar la experiencia de lujo, mediante la credibilidad, el compromiso con la marca y lealtad a la marca. Hoy, los consumidores tienen la oportunidad de interactuar con los productos de las marcas y con su esencia a través de nuevas formas ofrecidas por la realidad digital.

“Aunque el panorama económico mundial presenta muchos desafíos, en los últimos años, el atractivo del sector de los artículos personales de lujo se ha consolidado. El sector se está reinventando y ha iniciado un importante proceso de transformación, incorporando conceptos como la sostenibilidad, la economía circular y la innovación de manera directa en el núcleo de las estrategias de crecimiento de las empresas que lo conforman, configurando un escenario competitivo y completamente nuevo”, señala Giovanni Faccioli, Co-Líder de la Práctica de Moda y Lujo de Deloitte Italia. “Hoy, las empresas de artículos de lujo valoran mucho la demanda de los consumidores al compartir sus valores y ética, y gracias a este nuevo enfoque, pueden atender mejor a sus clientes en términos de servicio, producción y comunicación”, precisa.

El ‘Top 100’ de las Potencias Globales de Artículos de Lujo

Las 100 principales empresas de artículos de lujo del mundo generaron ingresos de 305 mil millones de dólares estadounidenses durante el año fiscal 2021, una cifra que representa una recuperación en comparación con los 252 mil millones de dólares estadounidenses registrados en el año anterior y que supera los 281 mil millones de dólares estadounidenses alcanzados en el año fiscal 2019 (antes del impacto de la pandemia). El rendimiento compuesto de las 100 principales empresas de ese sector, durante el año fiscal 2021, refleja un repunte (un aumento del 21.5%), a medida que disminuyó el impacto de la pandemia, con la reapertura de tiendas y la recuperación de la demanda de los consumidores: 73 de las 100 empresas que conforman el top reportaron un crecimiento en las ventas de artículos de lujo durante el año fiscal 2021, en comparación con las solo 20 empresas que así lo hicieron durante el año fiscal 2020.

Otros hallazgos clave del informe:

• Casi 85% de las ganancias netas obtenidas durante el año fiscal 2021 por el ‘Top 100’ provinieron de las 10 principales empresas mundiales de artículos de lujo, que son líderes tanto en ventas como en rentabilidad.

• Si bien Italia (con 23 empresas) tiene el mayor número de empresas de artículos de lujo, las ocho empresas francesas contempladas dentro del ranking contribuyeron con la mayor parte (más de un tercio) a las ventas de artículos de lujo del ‘Top 100’, durante el FY2021.

• En el año fiscal 2021, el umbral mínimo de ingresos requerido para ingresar a la lista de las 100 principales empresas de artículos de lujo del mundo aumentó a US$ 240 millones, frente a los US$ 182 millones del año fiscal 2020, con un tamaño promedio de empresa de US$ 3000 millones.

• Después de una pausa provocada por la pandemia, la actividad de fusiones y adquisiciones volvió a despegar durante 2021 y 2022. A medida que las empresas se reenfocaron en sus principales marcas de lujo y buscaron mejorar su rentabilidad, así como su estabilidad financiera, se realizaron algunas ventas importantes de negocios secundarios a empresas de bienes de consumo y de capital privado.

“El futuro de la industria de artículos de lujo será más verde e inclusivo. Las empresas más exitosas de este sector continuarán avanzando hacia un modelo económico circular y un negocio responsable”, afirma Karla Martin, Co-Líder de Práctica de Moda y Lujo en Deloitte Consulting LLP. “La sostenibilidad seguirá siendo una prioridad, al tiempo que se adopta la innovación y la disrupción. El metaverso ayuda a proporcionar a las empresas de lujo otra forma de ser más sostenibles en el mundo real, ofreciéndoles una forma de disminuir su huella de carbono al tiempo que permite a los consumidores experimentar las marcas de múltiples maneras”.

Le invitamos a consultar el informe Potencias Globales de Artículos de Lujo 2022.

Acerca del informe Potencias Globales de Artículos de Lujo 2022

El informe identifica las 100 empresas de artículos de lujo más grandes del mundo, según las ventas consolidadas durante el año fiscal 2021 utilizando los datos disponibles públicamente, y evaluando su desempeño en todas las geografías y sectores de productos.

También analiza las tendencias clave que dan forma al mercado de lujo.