SANTO DOMINGO.-El Observatorio Nacional de las Redes Sociales, Onareds, hizo un llamado este lunes a la población dominicana, y muy particularmente a periodistas y comunicadores que utilizan las redes sociales como plataforma para informar, que den el mejor uso posible a estas, y eviten caer en la desinformación y el uso inadecuado de imágenes.

Miguel Ángel Gutiérrez, presidente de Onareds, advirtió que tanto las noticias falsas como el uso inadecuado de imágenes son perceptibles de persecución y graves sanciones por parte de las autoridades competentes, en base a lo estipulado tanto en la Ley 53- 07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, como en la 192-19, sobre Protección de la Imagen, Honor e Intimidad Familiar, Vinculados a Personas Fallecidas y Accidentadas.

"Debemos sacar el mayor provecho a las redes sociales, utilizándolas para informar con responsabilidad, y para muchas otras cosas sumamente positivas, como interactuar con personas que quizá están en otra parte del planeta, conectar, crear contenidos, compartirlos y difundirlos. Además, descubrir noticias, temas que nos interesan; además, nos permiten jugar, divertirnos y mantenernos al día en todo momento", expresó Gutiérrez.

"Nuestras recomendaciones como Observatorio Nacional de las Redes Sociales, para el uso responsable de redes sociales, son que; antes de compartir información en tus redes, verifica que sea verdadera, y si no estás seguro de la fuente, no la compartas; evita los rumores, ya que estos promueven el miedo y la desesperación por el vacío de información que se genera en torno a ellos. Por eso, antes de compartir un video, audio o texto sobre un hecho del cual no estás seguro, busca la opinión o postura de las instituciones o especialistas encargados en el tema, y contrástala", aseveró.

Hizo incapie en que antes de compartir una información, el usuario de las Redes Sociales debe corroborar la misma, buscar información clara y precisa en las fuentes oficiales, no compartirla si no está seguro, compartir información cierta y positiva, citar siempre la fuente de información, evitar tuitear links que no se hayan comprobado o de sitios que no estén verificados, comprobar la autenticidad de las imágenes, evitar reenviar información falsa a tus contactos, cuidar la calidad de los mensajes, y procurar mantenerse informado por fuentes oficiales y por más de un medio de comunicación para comparar la información.

Aseguró que el uso correcto de las redes sociales de internet, ayudará a estar a salvo de muchas amenazas que se encuentran en el mundo virtual como: el Grooming, Cyberbullying, Phishing Scams, Noticias Falsas, entre otros.

El periodista Miguel Ángel Gutiérrez es ampliamente conocido por su lucha contra las noticias falsas, imparte desde hace varios años en todo el territorio nacional a estudiantes de centros educativos públicos y privados su charla titulada "Metamorfosis Estudiantil" con énfasis en una verdadera cultura de paz, la importancia de vivir bien informado, las noticias falsas y el Ciberbullying.

Fue ganador del Premio Nacional de Periodismo Digital, en el renglón «Periodista Digital del año 2018» que organiza el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos, con el auspicio en esa ocasión, de la Presidencia de la República. Reconocido por varias instituciones nacionales por sus aportes al uso adecuado de las redes sociales y al periodismo ético. Entre otros importantes reconocimientos.