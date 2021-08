LONDRES.-La compañía OnlyFans anunció hace unos días que el contenido sexualmente explícito sería prohibido en la plataforma a partir del 1 de octubre, sin embargo, este miércoles han comunicado la suspensión de ese cambio en sus políticas.

En una publicación en su perfil de Twitter, mencionan que han "obtenido las garantías necesarias para apoyar su diversa comunidad de creadores", justo después de que el fundador de la plataforma, Tim Stokely, culpara a los bancos de un tratamiento "injusto" a sus creadores de contenido.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

En el tuit donde han anunciado la suspensión de la polémica política, OnlyFans ha agradecido "a todo el mundo por hacer que su voz se escuche", dando respuesta a la gran polémica provocada a raíz de la decisión original de prohibir contenido pornográfico, donde creadores denunciaron haberse sentido utilizados por la compañía y abandonados en lo que respectaba a seguir haciendo su trabajo.