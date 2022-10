Antes de conocer cómo recuperar archivos de Photoshop, es bueno explorar brevemente las causas por las cuales se pierden los archivos de Photoshop. Por ejemplo, la forma más sencilla, pero frustrante de perder un archivo en Photoshop, es que haya un corte de luz repentino, o que la batería de tu ordenador falle.

¿Photoshop se bloqueó de manera inesperada? No entres en pánico, pues existen sencillas formas de solucionarlo; incluso te adelantamos que es posible usar software profesionales y fiables, como Wondershare Recoverit. Instalar Adobe Photoshop correctamente no es una garantía de tener seguro tu trabajo, ya que los errores y accidentes con este programa ocurren de vez en cuando.

Antes de conocer cómo recuperar archivos de Photoshop, es bueno explorar brevemente las causas por las cuales se pierden los archivos de Photoshop. Por ejemplo, la forma más sencilla, pero frustrante de perder un archivo en Photoshop, es que haya un corte de luz repentino, o que la batería de tu ordenador falle.

También pueden ocurrir errores en el propio programa o fallas en el ordenador. Lo cual es posible si ejecutas muchos programas a la vez, en cuyo caso veremos que Photoshop entrará en un estado de bloqueo (No Responde), del que quizás solo sea posible salir al cerrar el programa mediante el Administrador de Tareas.

El error del usuario es otro problema común y esto puede ocurrir cuando se realiza accidentalmente una acción o comando que conduce a la pérdida de un archivo. Puede ser tan simple como presionar el botón equivocado o cerrar accidentalmente el programa antes de guardarlo.

También puede producirse un error de software y provocar la pérdida de un archivo no guardado. Esto puede suceder cuando el programa se utiliza con una gran demanda, pero también puede suceder aparentemente al azar, como ocurre con un fallo o error de la computadora. Desafortunadamente, los errores de software también son difíciles de predecir y pueden ocurrir en momentos inoportunos.

Para solucionar estas problemáticas los expertos recomiendan comprobar si existe un problema conocido en Photoshop, forzar el cierre y reiniciar Photoshop o el equipo, actualizar a la versión de Photoshop más reciente, restablecer las preferencias de Photoshop, Solucionar problemas de GPU y controlador de gráficos y mantener el sistema operativo macOS o Windows actualizado.

También se aconseja determinar si Photoshop se está bloqueando por la carga de un plugin opcional o de terceros problemático. Incluso en algunos casos es factible restablecer la caché de fuentes de Photoshop, ya que una o varias fuentes incorrectas pueden causar problemas de rendimiento general, incluidos bloqueos, al iniciar o utilizar Photoshop. Además, resulta inteligente revisar si se produce un bloqueo de Photoshop con el software antivirus instalado.

¿Cómo recuperar archivos de Photoshop?

Para la recuperación de datos borrados varios especialistas señalan seguir los siguientes pasos:

Entre las fórmulas de trabajo exitosas para la recuperación de los archivos cerrados en Photoshop, se puede mencionar la función de autoguardado integrada en el software. Esta opción permite crear archivos de respaldo automáticamente. en varias de las versiones se activa de siguiente manera:

Abrir Photoshop.

Hacer clic en Editar (menú superior, segunda opción).

Seleccionar “Preferencias” y hacer clic en “Manejo de archivos” y después en la casilla que dice “Guardar automáticamente la información de recuperación”

Configurar el intervalo de tiempo para que Photoshop guarde automáticamente los archivos. Lo ideal es que este tiempo no exceda los 2 o 3 minutos, aunque esto dependerá de la rapidez en el manejo del programa.

Cuando ya quedó activada la función, es posible usarla para recuperar archivos de Photoshop, siguiendo los siguientes pasos:

Buscar la carpeta “Auto-recuperación/ Autorecover”, usualmente se encontrará dentro de la carpeta de instalación de tu versión de Adobe Photoshop.

Localizar el archivo que no se haya guardado, y abrirlo.

Esta vez, asegúrate de comenzar a trabajar guardando el archivo.

Esta es una acción preventiva, pero también existen otras que permiten recuperar archivos de Photoshop no guardados. Tal es el caso del acceso a “Archivos Recientes” en el menú principal y buscar el archivo allí. En ocasiones, Photoshop puede hacer copias de seguridad ante un cierre forzoso del programa. y en el caso de que no se encuentre en Archivos Recientes, se podría Reiniciar Photoshop, ir a Archivo (en la esquina superior izquierda de la ventana), desplazarse hasta el menú “Abrir recientemente”, buscar el nombre del archivo en el menú y da clic para abrirlo.

Estas son algunas de las opciones para el sistema operativo Windows, que tiene mecanismos hasta para recuperar archivos borrados de la papelera de reciclaje; pero si nos remitimos a Mac también encontramos soluciones, la más recomendable es hacer una copia de seguridad de Time Machine, que permite recuperar los archivos del sistema si se daña el disco de arranque o el propio sistema.

Como dato importante, los especialistas señalan que, en primer lugar, es necesario que se reinstale macOS en el Mac antes de recuperar todos tus archivos mediante una copia de seguridad de Time Machine. y si vas a restaurar el sistema debido a un problema con el disco de arranque, se debe reparar o reemplazar ese disco antes de seguir cualquier instrucción.

Igualmente existe una forma de recuperar archivos perdidos o no guardados de Photoshop, y es que se puede descargar o comprar un software de recuperación de datos de terceros para ayudar con la tarea. Hay varios programas de software de recuperación diferentes, como Wondershare Recoverit.

Este software de recuperación de datos perdidos funciona de manera independiente al sistema operativo y al Photoshop. Se utiliza para buscar restos de archivos que se habían estado utilizando, y restaurarlos a su versión original para poder continuar trabajando con ellos.

Tiene una de las mejores casas de recuperación de archivos que puedes encontrar, y funciona en toda clase de dispositivos, incluyendo los ordenadores Windows o macOS. Además, también permite restaurar archivos almacenados en un pendrive, una tarjeta SD o un disco duro externo.

Su elevado porcentaje de recuperación del 95% es uno de los mejores del mercado, y definitivamente puede ayudar a restaurar archivos perdidos la mayor parte de las veces. Esto puede evitarte muchísimo trabajo de recomposición de proyectos, y ayudar a que se cumplan con los deadlines a pesar de las adversidades.

Estas son algunos mecanismos que se pueden utilizar si por alguna razón se ha quedado bloqueado el Photoshop y no sabes cómo salir de este hoyo negro; como ya vimos existen diferentes opciones para recuperar los proyectos: desde las nativas de Windows hasta el uso de un software profesional como Wondershare Recoverit.

Photoshop es uno de los mejores softwares para realizar retoques fotográficos y todo tipo de diseños, pero también puede ser muy exigente con tu hardware y presentar problemas de funcionamiento que pueden poner en riesgo tus proyectos. Por eso es importante que guardes tus proyectos con frecuencia y que te asegures de contar con una copia de seguridad actualizada siempre que trabajas.

Si por alguna razón se te ha quedado bloqueado el Photoshop y no sabes cómo desatascarlo, dispones de diferentes opciones para recuperar tus proyectos: desde las opciones nativas de Windows hasta el uso de un software profesional como Wondershare Recoverit.

Vamos a repasar algunas de ellas para ayudarte a desbloquear tu Photoshop y recuperar tus datos en caso de que lo necesites.

¿Por qué ocurre?

Hay muchas razones por las que Photoshop puede bloquearse mientras trabajas. Si añades elementos demasiado grandes en tus archivos, puedes cargar en exceso la memoria de tu dispositivo e impedir a Photoshop funcionar correctamente, y lo mismo puede ocurrir si el software no está actualizado o si has añadido diferentes plug-ins que no combinan demasiado bien.

Ten presente que Photoshop es un software profesional diseñado para funcionar en dispositivos de gran potencia, así que si no utilizas en un dispositivo que no es lo bastante potente es más probable que se bloquee. E incluso así puedes encontrarte con problemas puntuales.

¿Cómo solucionarlo?

En la mayoría de los casos, los bloqueos de Photoshop se pueden solucionar simplemente reiniciando el equipo, y entonces tendrás que continuar trabajando sin abrir otras aplicaciones de terceros que puedan ralentizar tu progreso.

Si esto no funciona, deberías probar a instalar diferentes actualizaciones de tu Photoshop para contar con la última versión. Y también puede ayudarte a desinstalar los diferentes plug-ins que estés utilizando, siempre y cuando no sean fundamentales para tu proyecto.

¿Qué hacer si tu proyecto no se ha guardado?

Normalmente es bastante sencillo recuperar el Photoshop para que puedas continuar trabajando con él, pero a veces puedes perder el progreso que habías hecho durante horas en tu proyecto. Esto puede resultar muy frustrante, sobre todo si habías preparado un proyecto excelente y sencillamente lo pierdes de un momento para otro por causa de un error del software.

Por suerte, tienes diferentes opciones a tu disposición para recuperar estos proyectos, y en ocasiones tal vez consigas restaurar la versión más reciente del archivo en el que habías estado trabajando.

1. Recupera una versión anterior del archivo

La primera de estas opciones son los sistemas de recuperación de archivos recientes que incluyen los sistemas operativos como el Windows o el macOS. En el caso de Windows se encontrarán las versiones recuperables de los archivos en el propio explorador cuando vuelvas a abrir la carpeta donde se encontraba tu proyecto. En macOS, en cambio, puedes utilizar una herramienta llamada Time Machine para restaurar la versión más reciente que se conserve en el archivo en el que habías estado trabajando.

2. Haz una restauración desde Photoshop Autosave

Otra opción que tienes a tu disposición es el guardado automático del Photoshop, que en más de una ocasión puede salvarte de perder tu progreso. Utilizando este sistema puedes descubrir que tal vez Photoshop ya se había encargado de guardar tu proyecto justo antes de bloquearse, de manera que podrás recuperarlo fácilmente y continuar tu trabajo simplemente cargando el archivo una vez más en el Photoshop.

3. Utiliza un software profesional como Wondershare Recoverit

Wondershare Recoverit es un software de recuperación de datos perdidos que funciona de manera independiente a tu sistema operativo y al Photoshop. Se utiliza para buscar restos de archivos que habías estado utilizando, y restaurarlos a su versión original para que puedas continuar trabajando con ellos cuando ya los creías perdidos.

Este software tiene una de las mejores casas de recuperación de archivos que puedes encontrar, y funciona en toda clase de dispositivos, incluyendo los ordenadores Windows o macOS. Además, también te permitirá restaurar archivos que tenías almacenados en un pen drive, una tarjeta SD o un disco duro externo.

Su elevado porcentaje de recuperación del 95% es uno de los mejores del mercado, y definitivamente te puede ayudar a restaurar tus archivos perdidos la mayor parte de las veces. ¡Esto puede evitarte muchísimo trabajo de recomposición de tus proyectos, y ayudarte a cumplir con tus deadlines a pesar de las adversidades!

Recuperar todos los archivos a partir de una copia de seguridad de Time Machine

Si utilizas Time Machine para realizar copias de seguridad de tu Mac, puedes recuperar los archivos del sistema si se daña el disco de arranque o el propio sistema.

Importante:En primer lugar, es necesario que reinstales macOS en el Mac antes de recuperar todos tus archivos mediante una copia de seguridad de Time Machine.

Si vas a restaurar el sistema debido a un problema con el disco de arranque, repara o reemplaza ese disco antes de seguir estas instrucciones.

Imprime estas instrucciones para tenerlas a mano. Haz clic en el botón Compartir y, a continuación, selecciona Imprimir.

Antes de comenzar, cerciórate de que el disco de copia de seguridad de Time Machine está conectado y encendido. Si el disco está en una red, asegúrate de que tu Mac está en esa misma red.

Arrancar el ordenador en Recuperación de macOS: En un Mac con chip de Apple: Selecciona el menú Apple > Apagar, mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el mensaje “Cargando opciones de arranque”, haz clic en Opciones, después en Continuar y, a continuación, sigue las instrucciones de la pantalla.

Selecciona el menú Apple > Apagar, mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el mensaje “Cargando opciones de arranque”, haz clic en Opciones, después en Continuar y, a continuación, sigue las instrucciones de la pantalla. En un Mac con procesador Intel: Selecciona el menú Apple > Reiniciar e, inmediatamente, mantén pulsadas las teclas Comando + R hasta que aparezca la pantalla de arranque y sigue las instrucciones de la pantalla. Para reinstalar la versión de macOS almacenada en el disco de recuperación integrado en el ordenador (que incluye las actualizaciones instaladas), selecciona “Reinstalar macOS Monterey” en el menú Recuperación y, a continuación, haz clic en Continuar. Consulta Reinstalar macOS. Una vez que macOS termine de instalar los nuevos archivos del sistema, Asistente de Migración te preguntará si deseas transferir información desde otro Mac o desde otra copia de seguridad de Time Machine. Selecciona “Transferir desde una copia de seguridad de Time Machine” y, a continuación, haz clic en Continuar. Si fuera necesario, escribe el nombre y la contraseña que utilizas para conectarte a tu disco de copia de seguridad. Puede que también tengas que introducir la contraseña que utilizaste para cifrar la copia de seguridad. Selecciona la fecha y la hora de la copia de seguridad que quieras restaurar y sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Después de restaurar tu sistema, Time Machine podría realizar una copia de seguridad completa en la siguiente copia de seguridad planificada. Esto es normal. Time Machine reanudará las copias de seguridad incrementales después de que se haya realizado la copia de seguridad completa.

