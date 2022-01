En concreto, contarán con una pantalla de tipo OLED que tendrá una resolución de 2.000 x 2.040 por ojo y tasas de refresco suaves de 90 a 120Hz. En conjunto, es posible que las imágenes alcancen el 4K HDR, además, con un campo de visión aproximado de 110 grados.

Redacción Internacional.- PlayStation está apostando por el empleo de Realidad Virtual. Ahora la compañía japonesa ha compartido dentro del marco del CES 2022 que su próximo dispositivo de esta clase se llamará PlayStation VR2, y que vendrá acompañado por un nuevo control, el VR2 Sense.

Gracias al empleo de tecnología háptica -capaz de reproducir las sensaciones que tiene el jugador en el videojuego mediante el uso de vibración-, seguimiento ocular y audio tridimensional, el dispositivo promete ofrecer una experiencia mucho más inmersiva que la de las actuales gafas de la firma, lanzadas para PS4 en 2016.

«Con los visores encendidos y los controladores en la mano, los jugadores sentirán una mayor variedad de sensaciones», ha afirmado la empresa en un comunicado Hideaki Nishino, vicepresidente de la empresa.

Por el momento, PlayStation no ha compartido la fecha de lanzamiento del dispositivo, aunque, de acuerdo con información compartida por 'Bloomberg' hace unos meses, podrían llegar a lo largo del presente 2022. Lo que sí que sabemos ya es cuáles serán las especificaciones de las gafas.

En concreto, contarán con una pantalla de tipo OLED que tendrá una resolución de 2.000 x 2.040 por ojo y tasas de refresco suaves de 90 a 120Hz. En conjunto, es posible que las imágenes alcancen el 4K HDR, además, con un campo de visión aproximado de 110 grados. También incluyen renderización foveada, que permite aumentar la resolución de la zona exacta a la que el jugador está mirando. Para poder emplear el dispositivo será necesario conectarlo a la PlayStation 5, aunque solo habrá que utilizar un cable USB-C.

Los controles, que serán dos, formarán una parte clave de la experiencia. Su diseño ya fue revelado hace unos meses, y se mueve en línea con el que podemos observar en otros dispositivos de Realidad Virtual, como las Oculus Quest 2 de Meta.

La empresa asiática también ha anunciado que la saga Horizon, una de las franquicias más importantes de PlayStation, y que próximamente recibirá un nuevo exponente, contará con un videojuego diseñado, en concreto, para jugar con el visor: 'Horizon Call of the Mountain'. Como ocurre con el visor, por el momento no tiene fecha de salida.