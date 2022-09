La parte más difícil del proceso creativo es hacer que la imagen me parezca “real”.

REDACCION.-Una idea denominada "Como si nada hubiera pasado", se encarga de realizar una secuencia de fotografías hiperrealistas por medio de un software de mejora de imágenes con IA.

El proyecto de fotos se basa en mostrar cómo se verían en el presente celebridades que ya fallecieron, tales como Michael Jackson, la princesa Diana, Kurt Cobain o John Lennon, entre otros.

Con el desarrollo de la tecnología de IA, he estado emocionado por un tiempo, pensando que cualquier cosa imaginable se puede mostrar en la realidad. Cuando comencé a jugar con la tecnología, vi lo que podía hacer y pensé en lo que me haría más feliz. Quería volver a ver frente a mí a algunas de las personas que extrañaba y así surgió este proyecto. Detrás de este proyecto se encuentra la cuestión de cómo se vería la gente de manera fotorrealista si no les hubieran sucedido algunos grandes eventos.

Lo cierto es que el resultado final del trabajo es simplemente impresionante, mostrándonos instantáneas de estrellas como Heath Ledger, Freddie Mercury. La princesa Diana, Kurt Cobain, John Lennon o Janis Joplin con un realismo en la imagen que sería imposible adivinar si son o no reales de no saber que todos han fallecido hace tiempo.

El fotógrafo ha contado que la parte más difícil fue hacer que sus imágenes de estas estrellas parecieran fotorrealistas.

La parte más difícil del proceso creativo para mí es hacer que la imagen me parezca “real”. El momento que más me gusta es cuando creo que la imagen que tengo delante se ve muy realista.

En cuanto a los programas y software utilizado para esta creación, el artista usó varios programas de edición de fotos como Adobe Lightroom y VSCO, así como el software de mejora de fotos AI Remini. Eso y muchísimas horas de trabajo para conseguir la instantánea perfecta.