El gran evento de compras de 48 horas de Amazon comenzará en Estados Unidos el 12 de julio, desde las 3:00 AM y finalizará el miércoles a las 2:59 AM.

REDACCIÓN.- El Prime Day, que se lanzó hace seis años, es el evento de compras más grande de Amazon dirigido a los miembros Prime. La venta estelar incluye rebajas en miles de productos, desde artículos de electrónica, básicos de cocina y moda hasta productos de belleza imprescindibles.

El gran evento de compras de 48 horas de Amazon comenzará en México el martes 12 de julio a las 12:00 AM y finalizará el miércoles 13 de julio a las 11:59 PM y en Estados Unidos, el mismo día, pero a las 3:00 AM y finalizará el miércoles a las 2:59 AM.

Es importante destacar que es necesario ser miembro Prime, si no, te puedes registrarte de forma gratuita y disfrutar de un periodo de prueba de 30 días.

Una vez que pase el periodo de prueba gratuito de 30 días el precio de la membresía es de 14.99 dólares (825 pesos dominicanos aproximadamente) al mes. Lo mejor es que te puedes dar de baja del servicio en cualquier momento sin tener que pagar nunca de más.

Además de disfrutar de las ofertas exclusivas del Prime Day, con la membresía tendrás envíos ilimitados gratis en millones de productos sin mínimo de compra, acceso a las películas, series y eventos en vivo de Prime Video y escuchar millones de canciones con Prime Music.