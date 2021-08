Por medio del Internet y las plataformas sociodigitales (Redes Sociales) nos ha permitido una asimilación, adaptación y descentralización en el sistema mediático y la opinión pública de dicha sociedad.

SANTO DOMINGO.- El Día del Hashtag pasa desapercibido para muchos ciudadanos que siempre están conectados en las redes sociales. El día 23 agosto en el año 2007 nació el uso del hashtag. Se celebra desde hace 3 años dicha fecha y su uso ha cumplido 14 años en Twitter.

Por lo tanto, nos han puesto a disposición un de los recursos más útiles para navegar, interactuar y para compartir contenidos en las redes sociales. El hashtag en Twitter, nos puede sirve para hacer referencia a un tema concreto y para clasificar los contenidos publicados, que quedan agrupados asociados a esa etiqueta, de manera que podemos localizarlos rápidamente.

Por medio del Internet y las plataformas sociodigitales (Redes Sociales) nos ha permitido una asimilación, adaptación y descentralización en el sistema mediático y la opinión pública de dicha sociedad era más controladas; por lo tanto, las redes sociales no hay exclusión a priori, sino un proceso de conectividad, de vinculación y de convergencia mediática que da paso a un nuevo escenario tecnológico y comunicativo para la participación ciudadana en el ámbito político. Lo que hoy podemos decir PODER CIUDADANO o más bien una ciudadanía 5.0.

En este momento podemos analizar dos casos recientes del uso del hashtag en la comunicación, lo que ha permitido el debate de las ideas por medio del hashtag central de cualquier discurso político del momento, que se realizan normalmente por vía del cuarto poder (prensa, radio o televisión) y es debatido ampliamente en la nación por medio del quinto poder (redes sociales).

Casos de competencia:#LeonelHablaAlPais #1erAñoDeGobierno

Caso del 18 de agosto de 2021, hashtag: #1erAñoDeGobierno

Participaron 2,802 usuarios, donde 820 fueron los únicos creadores de contenidos, los restantes generaron 6,374 Retweets que representan un 72.32% de los tweets de la tendencia con dicho hashtag #1erAñoDeGobierno.

Gracias a la alta participación de algunos medios (5) y con un uso constante del hashtag oficial le permitió generar un alto nivel de impresiones. A la vez de algunas cuentas de figuras del gobierno que tienen una alta cantidad de seguidores.

Otro punto a destacar la ausencia de mucha de la dirigencia del partido del gobierno, por lo que indica que no hubo una coordinación comunicacional entre ellos. Por otra parte, siempre es bueno usar un hashtag que identifique exclusivamente el país ejemplo: #1erAñoDeGobiernoRD

Caso del 23 de agosto de 2021, hashtag: #LeonelHablaAlPaís

Participaron 963 usuarios, donde 388 fueron los únicos creadores de contenidos, los restantes generaron 7,250 Retweets que representan un 82.75% de los tweets de la tendencia con dicho hashtag #LeonelHablaAlPaís.

Pocos medios participaron y apenas una solo mención realizaron, a la diferencia del otro hashtag que fueron muy activos. Su debilidad es que no centraron su contenido con el hashtag, no iniciaron el tema desde el inicio del día para motivar mayor participación y parte de su dirigencia no participio con el hashtag en sus mensajes.

9 consejos para diseñar hashtags exitosos

1- Si un hashtag es breve, se integrará con más naturalidad en el mensaje.

2- Los hashtags que más triunfan son los que más expresan con menos palabras.

3- El hashtag perfecto crea una red de feedbacks y se integrará en la conversación de forma natural

4- No recomendamos volver a utilizar un hashtag que ya está creado para otros temas. No es preferible buscar y unirte a la conversación de otros si ya existe que no tiene interés a tus objetivos estratégicos.

5- Muchos hashtags son creados con fines humanitarios o apuntan a situaciones sensibles y reutilizarlos puede ser contraproducente.

6- A los usuarios les atraen los hashtags que amenicen sus mensajes, por eso recomendamos no limitarnos a un lenguaje profesional o tecnicismos.

7- Lo ideal es que el usuario pueda recordarlo con un par de vistazos. En este caso, sugerimos alternar mayúsculas con minúsculas para una rápida comprensión.

8- Debemos chequear la procedencia del hashtag, a riesgo de que esa misma palabra sea ofensiva en otro país.

9- Un buen hashtag conseguirá convertirse en una palabra casi obligada dentro del mensaje del usuario si quiere participar en un tema de conversación, para poder aparecer en el mayor número de perfiles posibles.