REDACCIÓN.- Si alguna vez te has sentido preocupado hasta el extremo por tener batería muy baja en tu celular y no poseer en el momento tu cargador o alguien que te facilite uno compatible a tu dispositivo, tal es la ansiedad por no poder estar comunicado que prefieres elegir volver a casa, a pesar de que tu salida sea impostergable, entonces es posible que seas un adicto a tu aparato telefónico.

Según los expertos, los teléfonos inteligentes están perfectamente diseñados para causar adicción, lo que explica el hecho de que cada vez más personas (tanto jóvenes como adultos) sientan que no pueden vivir sin ellos.

Pero no todo está perdido! Aquí te damos 7 tips que te ayudaran a superar tu adicción al celular.

El miedo irracional a estar sin el celular por un periodo de tiempo, que deriva en una dependencia absoluta del mismo, se conoce como nomofobia. El término es un acrónimo de la expresión inglesa “No mobile phone phobia” (Fobia a no estar con el celular, en español), y fue acuñado en el 2008 tras un estudio realizado por la oficina de correos británica Royal Mail y la empresa YouGov para identificar la ansiedad que sufrían las personas que usaban celulares.

1. Monitorea tu celular

Lo primero que debes hacer es identificar cuántas horas estás dedicando a tu celular para saber si verdaderamente eres adicto a él. Para ello, puedes instalar aplicaciones como Checky App o, en caso de que tengas iPhone, ir a ‘Ajustes’ > ‘Tiempo de uso’> ‘Ver’. Además de ayudarte a conocer el uso que haces de tu dispositivo, estas opciones te permiten fijar límites.

De acuerdo con los expertos, el tiempo promedio que una persona adulta debe pasar frente a la pantalla de su celular es de dos horas al día. Si al monitorearlo descubres que excedes las tres o cuatro horas al día, entonces sí debes considerar disminuir su uso.

2. Desactiva las notificaciones

Al escuchar una notificación, es prácticamente imposible no mirar la pantalla, aunque sea por simple curiosidad. Lo mejor para evitarlo es silenciar tu celular: apagar todos los sonidos y vibraciones, o al menos desactivar las notificaciones de apps que entiendas poco relevantes, pero que causen distracción.

Por ejemplo, puede que no sea una buena opción silenciar por completo WhatsApp o el servicio de correo electrónico, puesto que podría llegarte un mensaje importante, pero sí puedes hacerlo con Instagram para no recibir un aviso cada vez que alguien inicie un Live.

3. Utiliza un reloj tradicional

Tanto para ver la hora como para colocar las alarmas, la recomendación para quienes pasan demasiado tiempo en el móvil es utilizar un reloj tradicional. Cada vez que enciendes la pantalla para ver la hora, casi de forma automática terminas gastando al menos 10 minutos más de tu tiempo en el celular.

Usar un reloj de pulsera tradicional (no un smartwatch) y colocar un reloj con alarma en la mesita de noche de tu habitación son simples acciones que pueden ayudarte a controlar tu adicción.

4. Ten el celular lo más lejos posible

Si sales con amigos, pídele a alguien que guarde tu celular por ti; si estás en la oficina, éntralo en un cajón. En caso de que seas de las personas que por instinto se mantiene mirando constantemente su celular aunque no llegue ninguna notificación, lo mejor es que lo mantengas lo más alejado de ti posible. Será difícil acostumbrarte, pero poco a poco te irás adaptando.

5. Utiliza otros dispositivos

Estamos conscientes de que, para muchos, es más rápido y fácil usar el celular para todo, en lugar de tener que buscar una tableta o laptop si vas a ver una película o leer un libro, por ejemplo. Sin embargo, utilizar otros dispositivos electrónicos es una acción que ayuda a disminuir la dependencia al móvil.

6. Elimina las apps inútiles

A casi todos nos pasa que tenemos descargadas un montón de aplicaciones y apenas utilizamos un 50 % de ellas. Revisa tu móvil, identifica cuáles son esas apps que no utilizas o que simplemente son inútiles para que no sean una distracción que te haga pasar más tiempo del debido pegado a tu celular.

Si quieres ser un poco más estricto, puedes incluso eliminar las redes sociales, como Instagram o Facebook, que te mantienen refrescando constantemente a la espera de encontrar alguna novedad. Al borrarlas, tendrás que ir al buscador cada vez que quieras acceder a ellas, lo que hace la tarea más difícil y, en consecuencia, disminuye su uso.

7. Activa el modo avión a la hora de dormir

Ver el teléfono justo antes y después de dormir es un mal hábito con el que se identifican las personas con nomofobia. Diversas investigaciones advierten sobre las consecuencias que supone esto para la salud: mirar el móvil antes de dormir puede causar insomnio y un estado de agitación que impide la conciliación del sueño. Además de que la vibración e iluminación de la pantalla al recibir una notificación pueden interrumpir el descanso.

La recomendación es activar el modo avión al menos una hora antes de dormir y dejar el teléfono en un lugar lejos de la cama.