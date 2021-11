Luego de 8 meses de noviazgo, Darrin decidió dar el siguiente paso con Ayse. Por videollamada le propuso contraer matrimonio vía Zoom, propuesta que ella aceptó sin pensarlo más.

Hoy en día es posible iniciar un romance con alguien que era completamente desconocido para nosotros ya sea entablando una relación vía mail, chat, por redes sociales e incluso, gracias a las famosas apps de citas.

Los defensores de este tipo de relaciones cibernéticas y a distancia aseguran que el amor es amor, sin importar las condiciones, y más en estos tiempos de pandemia en donde muchos de estos noviazgos se vieron obligados a mantenerse vivos mediante medios electrónicos e incluso, hubo quienes tuvieron que celebrar su boda de forma virtual.

Sobre este asunto en días recientes se ha vuelto viral la historia de amor de una joven de Liverpool,Reino Unido, de 26 llamada Ayse quien conoció a través de Facebook a un chico de 24 años de nombre Darrin, quien vive en Estados Unidos.

Ayse se registró en un grupo de Facebook para conocer a más personas de todo el mundo y en él ya estaba Darrin, con quien intercambió un par de mensajes. Luego de varios meses de conversaciones, decidieron dar el siguiente paso hacia una relación; de los mensajes pasaron a las videollamadas.

“Es lo más cerca que podemos estar y puede sonar extraño, pero es un gran consuelo”, expresó Ayse en entrevista para The Sun.

“Cuando respondió a la llamada parecía muy nervioso, lo cual no era propio de él, pero pronto entendí por qué cuando se arrodilló y me pidió que me casara con él. Él habló a mi padre de antemano para pedirle permiso, lo que me pareció muy dulce”, aseguró la novia.

Finalmente, la pareja contrajo nupcias por Zoom y ahora esperan que en un máximo de 2 meses estén viviendo ya juntos. “No creo que nadie esperaba esto cuando comenzamos a hablar el año pasado. Pero estamos casados y todo es completamente legal y oficial. Todavía no puedo creerlo”, dijo la joven.