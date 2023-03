Esta nueva función trae opciones interesantes, como la de copiar el texto traducido, mostrar las dos imágenes de forma simultánea o la posibilidad de descargar la nueva imagen ya traducida.

Redacción.- Aunque no se haga uso habitualmente de él, debemos reconocer que el traductor de Google ha sido muy útil en cualquier ocasión, no se entendía el por qué Google no trasladaba la estupenda función de traducir imágenes a su buscador de escritorio.

Para hacer uso de esta nueva función lo único que tienes que hacer es ir a la página del Traductor de Google. Verás que ahora se muestra una nueva pestaña que pone “Imágenes”. Desde ahí podrás cargar una foto o una captura de pantalla directamente desde tu ordenador y el todopoderoso motor de Google te devolverá la traducción al instante.

Esta nueva función trae opciones interesantes, como la de copiar el texto traducido, mostrar las dos imágenes de forma simultánea o la posibilidad de descargar la nueva imagen ya traducida. Por supuesto, al igual que ocurre con Google Lens, la aplicación podrá detectar automáticamente hasta 113 idiomas distintos y podrá traducir su contenido a un total de 133 idiomas.

Es cierto que la experiencia de traducir imágenes probablemente esté más conseguida desde la aplicación para móviles de Google Lens, pero para los que nos pasamos todo el día pegados a la pantalla del ordenador será una función muy bien recibida.