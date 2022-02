Horizon Worlds es el primer intento de Meta de lanzar algo que se asemeje a la visión del metaverso del director ejecutivo Mark Zuckerberg.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Nina Jane Patel, una mujer del Reino Unido, denunció recientemente en un blog que había sido "virtualmente violada en grupo" por múltiples avatares masculinos mientras jugaba Horizon Worlds, un juego de realidad virtual en línea del metaverso.

Según el relato de la víctima, no pasaron ni 60 segundos desde que empezó a jugar cuando fue "verbal y sexualmente acosada" por unos tres o cuatro avatares masculinos que "virtualmente violaron en grupo" a su avatar y le enviaron mensajes obscenos como "no finjas que no te gusta".

"Fue irreal, una pesadilla", escribió Patel. "Una experiencia horrible que ocurrió tan rápido que no tuve tiempo ni de protegerme. Quedé paralizada", agregó.

Patel comentó que, pese a que el incidente ocurrió de forma ficticia, ella reaccionó como si la agresión le hubiera sucedido en la vida real.

"La realidad virtual se ha diseñado esencialmente para que la mente y el cuerpo no puedan diferenciar las experiencias virtuales/digitales de las reales", subrayó la mujer. "De alguna manera, mi respuesta fisiológica y psicológica fue como si sucediera en la realidad", añadió.

De hecho, la propia Patel es cofundadora y vicepresidenta del Metaverse Research para Kabuni Ventures, una empresa de tecnología inmersiva que trabaja para brindar un espacio seguro en el metaverso para los niños.

Esta no es la primera vez que Horizon Worlds se ve envuelto en polémicas de este tipo. A mediados de diciembre, días después de que Meta abriera el acceso a su videojuego de realidad virtual en línea, una de las personas que testeó la plataforma afirmó que un desconocido manoseó a su avatar, algo que calificó de acoso sexual.

Horizon Worlds es el primer intento de Meta de lanzar algo que se asemeje a la visión del metaverso del director ejecutivo Mark Zuckerberg. Se trata de una plataforma expansiva y multijugador, donde los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales. Originalmente llamado Horizon, requiere una cuenta de Facebook y permite hasta 20 participantes a la vez en un espacio virtual, donde pueden pasar tiempo juntos, explorar espacios desconocidos e interactuar con el entorno.