Padres de familias mantienen opiniones encontradas sobre la aplicación de la vacuna a los más pequeños de los hogares, a pesar de que las autoridades han dicho anteriormente ha ayudado a reducir los contagios, algunos no están de acuerdo con la colocación de la misma.

Lo que antes era un no rotundo ahora se ha convertido en un seguro de vida de padres de familias para con sus hijos por la presencia de la nueva variante que ha comenzado a circular en el mundo, la cual temen que llegue al país y los tomen por sorpresa.

No todos tienen el mismo punto de vista con respecto a la vacuna ya que algunos tutores dicen los efectos secundarios de esta no son confiables por lo que no están 100% seguros de colocársela a los menores.

Pese a que el gobierno reafirmó que estas dosis contra el COVID, incluyendo la de refuerzo, han sido efectivas en la lucha contra la pandemia en el país, padres de familias aseguran han visto casos que como sea pasan a mayores a pesar de estar vacunados.

La mayoría de padres y madres de familia dicen estar de acuerdo con inmunizar a los menores de sus hogares por temor a la nueva variante de coronavirus, en tanto algunos aseguran los más pequeños no se deben vacunar a no ser que sea impuesto por las autoridades.