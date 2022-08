El miembro de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, dijo este que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no puede comparar la inversión de una obra ejecutada cuando la actual gestión "no ha hecho nada", posición respaldada por el vicepresidente del PLD, Juan Ariel Jiménez, quien indicó que ese partido hay que reconocer que "no todo se hizo bien".