The Mind and Self Retreat es una experiencia de aprendizaje que nos guía a repasar el recorrido de nuestra vida durante todo un año a través de prácticas que nos ayudan a vivir de forma plena con las herramientas del mindfulness. Una perspectiva que se adapta a ti y a tus necesidades.

Durante su participación en el programa El Despertador de grupo SIN, Glennys de la Cruz explica que aumentar la autoconsciencia reduce el estrés y mejora la salud.