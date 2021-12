“Si nosotros decimos que la yegua es parda es porque tenemos los pelos en las manos” fue la contundente respuesta del titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, luego de que el Partido de la Liberación Dominicana saliera este domingo a rechazar la mención que ha hecho el Ministerio Público en torno al expresidente de la República, Danilo Medina en el caso Antipulpo.

Afirmó que presentaron una acusación en el tribunal por lo que antes de opinar lo primero que se debería hacer es leerla.

“Lo primero es que nosotros presentamos una acusación, la presentamos en el tribunal.Para opinar sobre esta acusación lo primero que habría que hacer es leerla, sino se lee no hay forma de opinar sobre esta acusación”, afirmó.

Agregó que “nosotros no hablamos por hablar, no hacemos ninguna afirmación si no tenemos las evidencia de ello. Si nosotros decimos que la yegua es parda, es porque tenemos los pelos en las manos”.