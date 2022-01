En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas, así como la existencia de diferentes motivos para que las mujeres tengan cambios en el ciclo menstrual.

P.-Dra. Tengo 45 años y quisiera saber si hay alguna contraindicación para colocarme el DIU, no quiero seguir tomando pastillas y no sé si es la mejor opción ponerme un método después de casi cinco años. ¿Qué me recomiendas?

R.-Me parece una excelente opción usar un dispositivo intrauterino cuando se acerca el periodo del climaterio o la perimenopausia. También puedes usar el dispositivo intrauterino de cobre o de plata que no libera hormonas.

P.-Al contrario de muchas mujeres, no tengo el sueño de ser madre. Mi prioridad es mi trabajo y mis proyectos, pero mi esposo quiere ser padre. ¿Cómo pudiera hablar de ese tema con él?

R.-Es importante hablar de este tema porque hoy día hay más mujeres que no quieren ser madres y es su derecho, pero si tu pareja quiere tener descendiente no será contigo, si es tu decisión. Mi recomendación es que visites un terapeuta sexual y de pareja porque hay que estar claro y estables.

P.- Hace dos meses di a luz y mi periodo esta irregular, es decir, me llega hasta semanal o quincenal no tiene fecha. ¿Eso es normal o sería por la pastilla de planificación? Tomo Microluz, en mi otro parto la tomaba y mi periodo era normal. ¿Qué me recomienda?

R.-Le recomendó que continúe tomando el anticonceptivo, porque el manchado es parte de los efectos secundarios. Además, es probable que en 4 o 5 meses tu organismo se haya adaptado.

P.- Dra. ¿Después de que tiempo luego de una cesárea una mujer puede tener intimidad?

R.-Dijo que se puede continuar la vida sexual a partir de los 14 días, sin embargo, recomendó esperar por lo menos 30 días para evitar las molestias o dolor.