El Sub Director del Centro de Operaciones de Emergencias, José Luis Germán, dijo que el centro del huracán Fiona hoy en día es categoría 3, y que la incidencia del fenómeno natural provocará para las próximas 24 a 36 horas aguaceros que podrían causar inundaciones, por lo que recomendó no bajar la guardia "porque el peligro no ha terminado