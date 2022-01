El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián hizo un llamado a Alexis Villalona, prófugo de la justicia por agredir de manera violenta a una mujer en Baní, acción que fue captada por cámaras de seguridad el pasado 31 de diciembre.

"Sé la situación que tú estas viviendo también tu familia, especialmente tu madre, a mi como ciudadano hijo de cristo me duele que tu estés pasando eso, pero hay una situación que tu tienes que enfrentar la justicia", expresó el galeno a través de un audiovisual.

Cruz Jiminián le advirtió que mientras más tarde enfrente la justicia peor serán las consecuencias, "consecuencias que pueden ser fatales".

Manifestó que para garantizar que se respeten sus derechos, habló "personalmente" con el director de la Policía, general Eduardo Alberto Then y con varias comisiones de Derechos Humanos.

"El jefe de la Policía me prometió que no se te van a violar los derechos y que ningún policía podrá ponerte las manos, y yo creo en ellos. También le pedí que te iba a visitar periódicamente para vigilar que no te maltratarán", precisó Jiminián acompañado de otros médicos.