Un expediente judicial voluminoso no pasa más allá de una pieza efectista, y quizás de marketing, si no está respaldado por pruebas legales, rigurosas e incontrovertibles, algo que se comprueba en juicio y no en la opinión pública. Víctor Bautista ofrece su punto de vista sobre el tema en dos minutos.

Ver más en www.noticiassin.com