Frente a la falta de maestros, escuelas que no cumplen con las condiciones y alumnos que aún no poseen en sus manos los libros de texto, a sólo unos días de que comience el año escolar, el ministerio de Educación consideró este jueves que no es momento de derramar lágrimas y quejarse por lo que hace falta, sino más bien celebrar por los recursos con los que sí se cuenta.