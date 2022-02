Tras un tiroteo originado supuestamente por el roce de un vehículo en la calle María Montez en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, una mujer embarazada se encuentra en estado delicado debido al impacto de una bala en una de sus piernas.

Los familiares de Milagros Altagracia Puello, de 21 años de edad, se apostaron a las afueras del destacamento Policial de la zona en demanda de que apresen al responsable, quien emprendió la huida.

Los parientes de la afectada narraron además, que supuestamente el padre del agresor les está ofreciendo 100 mil pesos para que retiren la denuncia.

Antony Evangelista esposo de Puello, quien también resultó herido en su brazo izquierdo expresó, "yo estaba parado en una esquina con un primo mío y el venía en su pasola y agarró y le tiró la pasola al primo mío y yo le dije fulano así no, se devolvió y me tiró en una piedra y no me pudo dar y vino de allá para acá con dos pistolas y como no pudo darme a mí, le dio a mi esposa".

Informaron que a esta se le practicará una cesárea y que también será intervenida en la pierna donde recibió el disparo.