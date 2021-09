Concluyó esta tarde el proceso de contra réplica de la defensa técnica de los seis imputados del caso Odebrecht para rebatir al Ministerio Público los argumentos a los discursos de clausura de los acusados de recibir sobornos para la adjudicación de obras a la constructora multinacional brasileña que admitió haber pagado 92 millones de dólares para tales fines.

La contra réplica que hicieran los abogados de los encartados en el expediente de soborno de Odebrecht fueron "vacía", de acuerdo a las consideración de Mirna Ortiz, procuradora fiscal, quien manifestó que en nada afectó al Ministerio Público.

La defensa técnica del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, expresó que esta tarde se demostró que el Ministerio Público "mintió" ante el tribunal.

Similar posición tiene la barra de abogados del imputado Conrado Pitaluga, que en la contra réplica asegura desmontó cada uno de los puntos que presentó el Ministerio Público.

Además de Conrrado Pitaluga y el exministro Víctor Díaz Rúa, en el expediente de Odebrecht figuran el empresario Ángel Rondón, el ex senador Tommy Galán, el ex director de Inapa, Roberto Rodríguez y el ex presidente del PRM, Andrés Bautista.

Será este lunes a partir de las nueve de la mañana que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional escuchará las argumentaciones finales de los imputados, para luego emitir la sentencia definitiva en el caso Od