"La primera reacción que tuve fue bueno, ¿pero todavía no han empezado y anuncian estas 14 medidas?, ¿pero esta es una forma de empezar?, no lo entendí, no lo entendí", así reaccionó el exministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda, al ser cuestionado de qué piensa del anuncio del Gobierno para detener atropellos de la Policía Nacional.