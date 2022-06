"Él está más asequible, no me quejo del trato que me ha dado", resaltó Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, luego de las declaraciones de un dirigente de ese partido, Fiquito Vásquez, que aseguró que de continuar Miguel Vargas Maldonado frente a esa organización política, la misma será reducida hasta colocarse por debajo del Reformista.