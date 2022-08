El jugador de la NBA, Chris Duarte empezó de lleno su preparación para jugar por primera vez con la selección nacional de baloncesto.

Será el próximo 25 de agosto, cuando Duarte, jugador de los Pacers de Indiana se ponga la camiseta y será ante Panamá en el inicio de la 4ta ventana clasificatoria al mundial de baloncesto

“Estoy consciente de la toda la gente que me quiere ver jugar en mi país, por yo ser un NBA y mi meta con la selección nacional; entiendo todo eso, pero no dejo que eso me llegue a la cabeza, simplemente sigo enfocado y tratando de dar lo mejor de mi” dijo Duarte en su segundo día de prácticas individuales en el Palacio de los Deportes, Profesor Virgilio Travieso Soto.