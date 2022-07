"Un circo que han hecho en los medios y algunos legisladores también que son proponente de la ley, que desde que ven un micrófono se ponen loco a opinar", así se expresó la senadora por Puerto Plata, Ginette Bournigal, al ser cuestionada qué piensa de la Ley Extinción de Dominio.

Manifestó que esta ley no es para perseguir a nadie, que la están satanizando, que es natural y sencilla, y que está dentro del marco de la Constitución. "¿Cuál es el espectáculo, cuál es el problema?, esto no es para meterle el susto a nadie. Entonces yo pienso que hay mucha gente opinando que no es abogado, ya eso de la evasión de impuesto no va y la de elusión tampoco".