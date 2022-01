En medio de reclamos del abogado de Alexis Villalona, que considera excesivo el pedimento del Ministerio Público de solicitar un año de prisión preventiva como medida de coerción contra su cliente por golpear en varias ocasiones a Santa Arias hasta dejarla tirada en el pavimento, el órgano acusador depositó ante la Oficina de Atención Permanente de Baní, la solicitud de medida de coerción.

El abogado Jorge De los Santos, consideró excesivo que el Ministerio Público solicitara un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Villalona por haber golpeado a Santa Arias en varias ocasiones hasta dejarla tirada en el pavimento.

"Al Ministerio Público, yo voy a regalarle un cursito taller, y voy a tratar entregarle un código independiente, un año de prisión preventiva para qué y por qué, la nueva normativa que ya no es nueva, es vieja, lo que plantea es que para ese tipo de lícito penal son tres meses de imposición de medida de coerción, no más, de un año, porque no son las condiciones", dijo.

Respecto a la información de que Villalona supuestamente solicitó a sus familiares buscar otro abogado que lo represente, De los Santos manifestó que al no poder hablar con su cliente desconoce esos detalles.

Tras 14 días de permanecer prófugo, Alexis Villalona fue apresado este viernes pasadas las doce del mediodía, en el sector el Fundo de Baní en la casa de una pariente.