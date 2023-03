Aunque aún no hay a la vista la posibilidad de renegociar con Estados Unidos el tratado DR-CAFTA, el gobierno dominicano insiste en que la producción de arroz nacional no se verá afectada, aunque todavía no han determinado los mecanismos que utilizarán para impedir la importación del cereal sin impuestos en el año 2025, como establece el acuerdo de libre comercio.