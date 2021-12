En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

Doctora, tengo 35 años, mi periodo me llega normalmente, me hice una prueba de embarazo y salió negativa, pero hace días comencé a sentirme muy cansada, con sueño y mareada, ¿Es posible que exista embarazo aun estando con la regla?

Fondeur explicó que en ocasiones cuando se produce la implantación de puede dar un leve sangrado, lo que se conoce como un fluido tipo manchado, sin embargo, dijo que esto no pasa siempre y que si el periodo es normal y no se ve cambios es probable que no se trate de un embarazo.

Estoy experimentando bajas en el deseo sexual. ¿Porque puede ser?

“Cuando disminuye el deseo sexual tanto en el hombre como la mujer se debe a múltiples causas, en ocasiones es una enfermedad, algún disgusto en la pareja o con el entorno, inclusive la monotonía, problemas económicos…son algunos aspectos que pueden incidir”, expuso la doctora.

Dijo que esta época del año es una de las mejores para fomentar el deseo sexual, ya que hay mucha fiesta y alegría alrededor. Por tanto, le recomendó salir a divertirse o bailar un poco, y en caso de que esto no funcione acudir con un terapeuta sexual.

Tengo el dispositivo implanon de 3 años y venció hace 3 meses, no tengo posibilidades de retirarlo hasta febrero, no tengo una vida sexual activa. ¿Hay algún problema con mi brazo si retiro el implante dos meses después que venció? ¿Me llegaría mi periodo normal?

La doctora advirtió que por tratarse de un dispositivo anticonceptivo de depósito altera el ciclo menstruar lo que evita que llegue con normalidad al poco tiempo de retirarlo.

“Puede esperar hasta febrero, pero no pase de esa fecha para evitar que el dispositivo haga alguna reacción en el tejido”, sostuvo.

Doctora, llevo 14 días con mi periodo, ¿Es normal?

Manifestó que no es normal y puede el reflejo de una patología.