María Montez fue una actriz de cine dominicana que ganó fama y popularidad en la década de 1940 como una belleza exótica protagonizando una serie de películas de aventura filmadas en Technicolor. Su imagen en la pantalla fue de la típica seductora que usaba vestidos con trajes de fantasías y joyas brillantes. Montez era conocida como "La Reina del Tecnicolor".

María África Gracia Vidal nació en la provincia de Barahona el 6 de Junio de 1912, siendo la segunda de diez hijos de la pareja formada por la dominicana Teresa Vidal y el español Isidoro Gracia. Su padre se dedicaba a la exportación de madera y a la venta de tejidos. Su padre fue nombrado cónsul español en Belfast, Irlanda del Norte, donde la familia se mudó, cuando María tenía 27 años de edad. El apellido Montez lo tomó en homenaje a la bailarina Lola Montez.

Decidida a convertirse en una actriz de teatro, contrató a un agente y creó una hoja de vidaque la hacía varios años más joven poniendo en su fecha de nacimiento "1917" en algunos casos y "1918" en otros. Eventualmente, ella aceptó una oferta de Universal Pictures, haciendo su debut cinematográfico en la película B Boss of Bullion City dirigida por Ray Taylor y protagonizada por Johnny Mack Brown.

Su belleza pronto la convirtió en la pieza central de las películas de aventuras en Technicolor de la Universal, en particular las seis películas en las que actuó junto a Jon Hall como son, Arabian Nights, White Savage, Ali Baba and the Forty Thieves, Cobra Woman, Gypsy Wildcat y Sudan. Montez además apareció en la película WesternPirates of Monterey junto a Rod Cameron y en The Exile, ésta última dirigida por Max Ophüls y protagonizada por Douglas Fairbanks, Jr.

El 28 de noviembre de 1932 se casó con el banquero irlandés William McFeeters, quien fue el representante del First National City Bank of New York en la provincia de Barahona y con quien estuvo casada casi siete años, hasta su partida a Nueva York.

Mientras trabajaba en Hollywood conoció al actor francés Jean-Pierre Aumont con quien se casó el 13 de julio de 1943, pero éste tuvo que marcharse unos días después de su boda para servir en las Fuerzas Francesas Libres y luchar contra la Alemania nazi en el teatro europeo en la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la pareja tuvo una hija, María Cristina (conocida como Tina Aumont). Luego se mudaron a una casa en Suresnes, en el suburbio oeste de París, bajo la Cuarta República Francesa.

Montez murió a los 39 años de edad, el 7 de septiembre de 1951, aparentemente debido a un ataque al corazón y encontrada ahogada en el baño de su residencia en Suresnes. Fue enterrada en el Cementerio de Montparnasse. En su tumba se muestra 1918 como su fecha de nacimiento siendo 1912 la real.