En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

La primera inquietud: A mi niña de 12 años en octubre le llegó por primera vez el periodo, sin embargo, el sangrado a veces dura hasta un mes. ¿Qué debo hacer? ¿Debo preocuparme?

La doctora explicó que cuando la menstruación llega por primera vez es normal que sea irregular, ahora bien, un mes sangrando hay que ver si es con un sangrado abundante o escaso, y como su sistema hormonal está ensayando.

"Chequea el tipo de sangrado antes de llevarla a una evaluación endocrinológica", indicó.

Doctora ¿En el país se está usando la inyección anticonceptiva para hombres?

"No, todavía no está en el mercado la vacuna anticoncepción para hombres. No está en República Dominicana, ni en Europa ni en Estados Unidos", señaló la especialista.

Estaba usando pastillas anticonceptivas pero las dejé. Tuve relaciones sin protección recientemente. ¿Cree que deba comenzar las pastillas nuevamente? No me las quiero beber porque casi inicia mi ciclo menstrual y tengo miedo a que me descontrole. ¿Hay problemas con eso?

Fondeur expuso que las píldoras anticonceptivas se toman al inicio del ciclo menstrual, los primeros 3 días. "Si quieres espera que te llegue la menstruación y empieza a usarlas, pero si tienes relaciones de pareja aunque no sea fija lo mejor es que te planifiques".

Doctora, cada vez que tengo relaciones se me irrita mi parte íntima, esta semana he estado manchando de un color verde claro y eso me tiene muy asustada, ¿qué podría ser?

Habría que evaluarte para determinar si tienes una infección o una laceración por transmisión sexual o si se debe al agua y el jabón.

Es importante que te cuides, ventile tu vagina y que uses preservativos