Una discusión término en tragedia en Villa María del distrito municipal de Pantoja, donde una adolescente de 17 años, murió presuntamente tras ser herida de varias estocadas y de dos disparos por su ex novio y el padre de este, quien es buscando activamente por la Policía.

Son las desgarradoras escenas de dolor de quienes hoy sufren la muerte de forma violenta de Rocío Michel Adames.

Es el desconsuelo de Rossana Adames, a quien le tocó ver partir a la más pequeña de sus hijos quien cursaba el tercer curso de bachiller.

“Yo estoy destrozada, yo nada más vi cuando mi hija cayó, el señor me le disparó, cuando ella estaba en el suelo él se devolvió y me le dio otro tiro, el vino como un loco y tiro ahí, ay Dios me la mató, la llevamos al médico pero no logramos hacer nada”, expresó Rossana Adames, madre de la víctima.