La especialista en ginecología Lilliam Foundeur responde inquietudes.

1. Mi periodo me llego cuando tenía 9 años y desde entonces he sufrido de muchos dolores y cólicos. Ya tengo 18 ¿Es normal que me duela la regla?

2. Doctora, previo a una cauterización con nitrógeno, ¿cuántos días se deben interrumpir las relaciones íntimas?

3. Estoy embarazada, pero a cada rato tengo mucho dolor en la barriga y sangrado. Me pusieron una inyección para eso, pero sigue lo mismo. Estoy desesperada y no sé qué puedo hacer.

4. Doctora, si me sale cualquier flujo, ¿Es bacteria?