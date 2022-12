La doctora Lillian Fondeur responde las inquietudes sobre ginecología y relación de parejas.

1. Doctora, siempre que tengo relaciones íntima con mi pareja, antes y durante, suelo sangrar, ¿es normal?

2. Tengo 38 años y tres hijos, no me he preparado, pero no quiero tener más niños. ¿A partir de qué edad puedo prescindir de anticonceptivos?

3. Doctora ¿Usted cree es recomendable que quede embarazada a los 41 años? Mi ginecóloga me dice que tengo que hacerlo para ya prepararme, porque me quitó el DIU en mayo después de casi 8 años con el. ¿Qué me recomienda?

4. Tengo un flujo cuando tengo relaciones me duele. ¿Qué podría ser?