En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

Tengo 30 años y he perdido tres embarazos, después de cumplir los 6 meses. El último tenía un diagnóstico de gastritis, eso fue en 2019 y todavía no he podido lograr otro. ¿Qué me recomienda?

A esta inquietud la doctora dijo que tiene un punto a su favor, que es una fertilidad probada, “ahora bien, habría que determinar tu nivel de hermanas en caso de que tengas una deficiencia de progesterona”.

Asimismo, dijo que se debe evaluar la condición de su cuello uterino, ya que si ha perdido embarazos de hasta seis meses, puede haber incontinencia del cuello del útero.

Explicó que la gastritis no tiene nada que ver con la pérdida de un embarazo, por lo que recomendó visitar un ginecólogo experto en infertilidad.

Doctora, tengo 19 años, no he tenido bebé aún, y ya tengo 9 días con un sangrado muy frecuente. ¿Qué podría ser?

Este sangrado hay que evaluarlo, determinar si es provocado por algún tipo de anticonceptivo, y luego consultar con un especialista en infertilidad.