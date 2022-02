En el segmento La Consulta, la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

Una primera televidente preguntó: Quiero planificarme con pastillas, pero tengo miedo que me hagan aumentar de peso, ¿alguna recomendación? ¿O para eso es necesario visitar un ginecólogo?

"Te recomiendo ir donde tu ginecólogo y pedirle un anticonceptivo de Microdosis, la de baja dosis tiene menos efectos secundarios y probablemente no vas a subir de peso". Aunque con el paso del tiempo aumentamos de peso, si te pasas cinco años tomando anticonceptivo y notas que has subido de peso, quizás se debe a tu metabolismo y no directamente al método anticonceptivo.