El infectólogo Miguel Núñez advirtió este jueves “debemos estar preocupados ante la ola de contagios con esta nueva variante Ómicron”.

“Debemos estar preocupados porque el mundo entero lo está, ya que no hay manera de evitar la ola de contagios con esta nueva variante Ómicron”, expresó Núñez durante una entrevista para Noticias SIN.

Asimismo, el especialista indicó que la nueva variante podría ser menos fuerte que las anteriores, sin embargo, señaló que cuando se tiene grandes números de personas infectadas, “lo que significa que aunque pueda tener manifestaciones menos complicadas al final terminará abarrotando los sistemas de salud y volveríamos a estar como al principio con una demanda hospitalaria que no se podría cubrir”.

En ese orden, manifestó que tener dos o más vacunas no hace a una persona inmune a infartarse, no obstante, la realidad es que tienen mejor chance de que pueda sobrevivir y no terminar en un hospital con un ventilador, pero eso no quita el hecho de que cuando se tiene un gran número de personas infectadas mayor es el chance de mutación, ya que el covid muta cuando se multiplica.

El infectólogo explicó que lo peligroso de ómicron es que parece evadir los anticuerpos de pacientes que tuvieron Covid-19, y que a pesar de no ser una variante violenta puede eludir el sistema inmunológico más que cualquier otra.

A menos de 24 horas para noche buena, Núñez sostuvo que “debemos ser prudentes, por ejemplo el concierto reciente fue de alta preocupación porque reunió miles de personas sin un control como el que se solicita en un banco”.

Sentenció que la disparidad de medidas produce el aumento de números, brotes y contagios.

Puso como ejemplo que en “los Estados Unidos cada vez que se han realizado reuniones multitudinarias se produce un rebrote del virus”.

También señaló que esta variante es más peligrosa que Delta por su capacidad de evadir los anticuerpos.

Al finalizar, le expertó exhortó a que las autoridades tengas consistencias en las medidas para frenar el Covid-19.