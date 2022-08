Cuatro de cada 10 personas en el país padece, según el Ministerio de Salud, de algún tipo de trastorno mental luego de la pandemia, una situación que se agrava por la insuficiencia de especialistas tanto en el sector público como en el privado y la escasa cobertura de las ARS, que obliga a pagar pequeñas fortunas en consultas y tratamientos.

¿Cómo es vivir con un trastorno mental? ¿Cuánto se puede gastar en un tratamiento psiquiátrico? Y ¿Qué porcentaje cubren las ARS de la hospitalización y medicamentos por salud mental?

“La depresión que poco a poco me inunda al fin me ahogo, ya no puedo seguir nadando”, carta de despedida de Raelki Guzmán de 24 años, el 17 de julio.

“Ella no le dio las pastillas”. Diana Carolina Sención Ramírez esquizofrénica, quitó la vida a su hija de 9 años.

Los casos de Raelki Guzmán y Carolina Sención son sólo dos ejemplos de los más de 400 incidentes de trastornos o enfermedades mentales que terminaron en tragedia solo en lo que va del año.