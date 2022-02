Una mujer denunció que teme por su vida al asegurar que fue agredida físicamente por su expareja el pasado sábado en el sector de Villa Juana, Distrito Nacional.

"Yo fui y puse la denuncia contra Nolasco, el me agarró de espalda y me hizo una yugular, la respiración casi se me estaba yendo, y me dio un trompón", dijo Josefina Martínez.

Dijo que en ese momento su agresor la soltó porque personas que se encontraban cerca le vociferaron y le cuestionaron que si la iba a matar.

La fémina explicó a Noticias SIN que vive con sus cinco hijos y teme también por la seguridad de estos, por lo que pide la acción de las autoridades.