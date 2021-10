El Big Papi manifestó su entusiasmo tras su elección como miembro del Pabellón de la Fama del deporte dominicano donde se unirá a otras grandes figuras del deporte quisqueyano.

En una conversación exclusiva con Noticias SIN, David Ortiz dijo que está recogiendo los frutos de lo que hizo dentro y fuera del terreno de juego.

“No he sido perfecto, pero he tratado de hacer muchas cosas buenas, en otras me he equivocado, pero siempre lo he hecho con buenas intenciones” manifestó el carismático ex jugador.

“Creo que he servido de ejemplo para que muchos 'chamaquitos' no pierdan las esperanzas y que vean que trabajando se puede” agregó.

Ortiz, un tres veces campeón de la Serie Mundial (2004, 07 y 2013) será exaltado en el 55 Ceremonial del Pabellón de la Fama que se realizará el domingo 14 de noviembre desde las 10:00 de la mañana en el auditorio de la institución, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.