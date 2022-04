En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

Doctora ¿Usted recomienda el uso de toallitas húmedas usadas para bebes para secar la parte íntima?

La doctora dijo que no hay ninguna indicación de que se puedan usar, sin embargo, destacó que se pueden usar otros mecanismos alternativos a este.

Me sale barba y tengo vergüenza, ¿Eso puede ser hormonal? ¿Qué puedo hacer?

“Claro que si probablemente tienes alta la testosterona, por eso habría que evaluar tus hormonas y descartar un síndrome de ovario poliquístico donde como efecto secundario se puede producir el incremento de la hormona masculina, la cual también puede tener efectos en el siclo menstrual”, explicó la especialista.

Doctora, hace poco me tomé una pastilla del día después, me ha descontrolado el periodo. Me ha llegado normal en 3 meses consecutivos, pero siempre estoy manchando. ¿Qué me recomiendas?

“Cuando tomamos una píldora del día después, posteriormente tenemos una alteración en el siclo menstrual”, sostuvo Fondeur.