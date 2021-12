A pesar de la disposición de las autoridades de que no serían atendidas parturientas haitianas en centros de salud públicos a menos que sea una emergencia, las mismas siguen recibiendo sus consultas de manera normal, aunque aquellas que no poseen documentos no pueden realizarse estudios requeridos dentro de hospitales.

Aunque se había anunciado que las mujeres haitianas que no tengan documentos no iban a ser atendidas en los hospitales, este martes se pudo constatar que las parturientas continúan acudiendo de manera habitual a sus consultas.

Tal es el caso de Rosa Lilian, quien en compañía de su hija visitó la mañana de este martes su médico y aseguró que durante los ocho meses de gestación que tiene su progenitora nunca han dejado de atenderla.