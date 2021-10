Mientras desde este lunes las personas que no se han vacunado contra el Coronavirus no podrán ingresar a lugares públicos y privados, el ministro de Salud pide flexibilización con aquellos que sí se han inmunizado y que no tenga su cédula a mano a la hora de presentar su constancia de inoculación y con quienes solo tengan una dosis aplicada, tras afirmar que no se trata de un estado de sitio.