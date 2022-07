Siete días lleva Richy Abraham Daniel Rodríguez de 24 años de edad, en manos de secuestradores haitianos, quienes primero exigían la suma de US$500,000 para liberarlo, pero según cuenta su madre a Noticias SIN, bajaron el monto a 100 mil dólares.

Esperanza Rodríguez, madre de Daniel Rodríguez, dominico-haitiano, dijo que ya las lágrimas no le salen, que no nunca pensó que sus familiares iban a estar pasando por este momento de desesperación, y más ahora que el joven está a la espera de un bebé, "que me devuelvan a mi hijo es que yo pido, que Dios le toque el corazón".