La doctora Lilliam Fondeur responde las inquietudes sobre temas de ginecología y sexualidad de parejas.

¿Después de 10 años de operada hay posibilidad de quedar embarazada?

La doctora dijo que eso va a depender de la edad, porque es un factor fundamental para la fertilidad de la mujer. Por lo que recomendó utilizar el método de fertilización in vitro.

Además, explicó que cuando se hace una recanalización, es decir, volver a pegar tus trompas, la posibilidad de que tengas éxito es muy baja, y también pueda producirse un embarazo ectópico.

Mi pequeño de 3 años se comió una pastilla anticonceptiva, ¿Qué le puede pasar?

“Si es una pastilla anticonceptiva no le va a pasar nada, ahora bien, si son muchas pastillas podríamos ver efectos secundarios como crecimiento de las mamas, del vello púbico, entre otros”, sostuvo.

Me gustaría saber si puedo estar embarazada, me hice la prueba de embarazo y me salieron dos rayas, pero una apenas se ve, pero días después manché y no sé qué hacer. Soy primeriza, tengo 28 años.

Fondeur le recomendó hacerse una prueba de embarazo en sangre para, porque las que funcionan en orina no son tan específicas.