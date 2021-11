En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

¿Qué pasa cuando el periodo baja dos veces al mes? Me ha pasado varias veces. ¿A qué se debe?

"Si te llego en los primeros días del mes y luego después del día 28 del mismo mes tú estás teniendo un ciclo dentro de los ciclos normales", indicó la doctora.

Explicó que entre los 26 y 32 días pueden ser ciclos normales.

Recomendó anotar la fecha en que llega la regla, al tiempo que expuso que hay alteraciones hormonales que se pueden deber a cambios de peso o problemas emocionales.

Otra de las inquietudes, tengo 17 años, no he tenido relaciones íntimas, pero me da mucho dolor en los ovarios. Tengo quistes e inflamación en los ovarios. ¿Qué usted cree que puede ser?

“Esa inflamación puede deberse al momento del ciclo donde te hicieron la sonografía, si es premenstrual es probable que así sea, es decir, que se ven los ovarios grandes que indica que pronto van a ovular o llegará el periodo”, señaló Fondeur.

La doctora manifestó que para eso hay antiinflamatorios que se pueden tomar justo antes de llegar la menstruación.

¿Cómo se usa la copa menstrual? ¿Hace algún daño a las mujeres? ¿Produce infecciones? Porque tengo infección de manera recurrente.

